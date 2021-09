Salgado, l'Amazzonia è un paradiso, nostro dovere proteggerla

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Nella fotografia serve un'identificazione totale e serve il cuore, altrimenti manca tutto: bisogna scegliere un soggetto che si ama. Queste foto sono nate perché ero convinto di essere in paradiso, e avevo il dovere di testimoniare tutta quella bellezza": è l'amore nei confronti di una terra considerata sacra, un Eden da proteggere e da celebrare, a emergere nelle parole di Sebastião Salgado, protagonista al Maxxi di Roma con la grande mostra "Amazônia", allestita dal 1 ottobre al 13 febbraio 2022. A cura di Lélia Wanick Salgado, compagna di vita e di lavoro del grande fotografo, la mostra, unica tappa italiana di un tour internazionale, presenta al pubblico l'appassionato lavoro 'sul campo' svolto in 6 anni da Salgado nella regione amazzonica brasiliana, a contatto diretto con la foresta e le comunità indigene locali: il risultato sorprende e coinvolge, grazie agli oltre 200, incredibili scatti in cui l'autore rivela un'Amazzonia non certo ferita, ma potente, permettendo al pubblico un ideale incontro ravvicinato con un mondo magico, ancora incontaminato. Nel percorso, scandito dalla traccia sonora di Jean-Michel Jarre ispirata ai suoni autentici della foresta, le fotografie sono le chiavi per aprire le porte di un'Amazzonia che seppur lontanissima è presente quasi "fisicamente", con la vegetazione rigogliosa, gli animali, il Rio delle Amazzoni e i suoi affluenti, i cosiddetti fiumi aerei creati dagli alberi, le piogge e soprattutto con i suoi 'custodi', le comunità che la rispettano e la proteggono ogni giorno. "Vorrei che tutti si schierassero al nostro fianco per proteggere l'Amazzonia", ha detto questa mattina Salgado presentando la mostra, per la quale sono state organizzate ben "48 spedizioni, ognuna con gruppi di 10-15 persone per poter arrivare in luoghi mai visitati dagli occidentali, e tutte finanziate solo con la vendita delle mie foto". (ANSA).