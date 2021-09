Europa League:Lazio 2-0 a Lokomotiv,Napoli sconfitto in casa

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Una vittoria e una sconfitta. E' questo il bilancio della doppia sfida in Europa League fra le due squadre italiane impegnate in questa competizione e le moscovite Lokomotiv e Spartak. Quest'ultimo club è andato a vincere al Maradona contro il Napoli per 3-2 (reti: nel pt 1' Elmas; st 9' Promes, 35' Ignatov, 44' Promes, 48' Osimhen), mentre la Lazio ha battuto per 3-0 il Lokomotiv all'Olimpico grazie alle reti del nuovo acquisto Basic e di Patric. (ANSA).