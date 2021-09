Enrico Brignano, torno a teatro, dove eravamo rimasti?

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Dunque, dove eravamo rimasti?".

Enrico Brignano cita Enzo Tortora per il suo ritorno in teatro dopo quasi due anni di lontananza forzata, causa pandemia. E riprende proprio lì dove aveva interrotto con "Un'ora sola vi vorrei", il one man show con cui dopo gli Arcimboldi di Milano inaugurerà anche la stagione del Brancaccio di Roma, in scena dall'1 al 24/10. Per "mantenere la parola data" al pubblico (a Roma dovette interrompere con 15 date già sold out) e rispettare la capienza ancora ridotta delle platee, si prepara a un tour de force da due recite al giorno. "Oggi l'unico strumento per essere liberi è il Green pass, che si ottiene con il vaccino o il tampone. Si può anche scegliere", esordisce. Al centro dello spettacolo, il tema del tempo, inevitabilmente riveduto e aggiornato. "In questi mesi - ripercorre - ci siamo chiusi in cucina a impastare chili di farina per fare i plum-cake al wasabi. Oppure ci siamo ritrovati in balcone a cantare Toto Cutugno. Il mio Maestro, Gigi Proietti, nel frattempo ha deciso di guardarci dall'altro. A vederci così, ha detto: 'fuori mi chiamo, m'avete rotto er…'. Ma sono diventato anche padre un'altra volta - sorride - di un bambino di due mesi che mangia quanto me. Il pediatra mi dice che non è possibile che si faccia già fuori una pizza intera e il commercialista mi avverte che a questo punto ho bisogno di lavorare". Scherzi a parte, prosegue, "il teatro è ricarica, fonte di energia più di ogni cosa. Tutti ne abbiamo bisogno. Purtroppo oggi - aggiunge - ho la sensazione che abbiano dovuto aumentare la capienza delle platee solo perché dovevano aumentare quella degli stadì".

Il prossimo fine settimana si vota per le elezioni del sindaco anche nella "sua" Roma. "Sono preoccupato, molto preoccupato - dice - Andrò a votare, ma ancora oggi a distanza così breve non sono convinto di nulla". (ANSA).