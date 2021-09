Da Brignano a Raffaele, il Brancaccio tra musical e risate

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "E' un momento grave, bello quanto pericoloso. Confidiamo vengano recepite le indicazioni del Cts per l'ampliamento della capienza all'80%. Poi ci sarà il 100%.

Insomma, si riparte". Parola di Alessandro Longobardi, che per il Teatro Brancaccio firma una nuova stagione tutta grandi spettacoli, risate e musical. Undici titoli tra ottobre e maggio, riprendendo proprio lì dove il teatro aveva dovuto abbassare il sipario un anno e mezzo fa. Ovvero, Enrico Brignano e il suo Un'ora solo vi vorrei, che al tempo lasciò in sospeso 15 date già sold out e ora torna sul palco con due repliche al giorno pur di mantenere la parola data (1-24/10). Al centro, anncora il tema del tempo. "In questi mesi - racconta - ci siamo chiusi in cucina a impastare plum-cake al wasabi. Ci siamo ritrovati in balcone a cantare Toto Cotugno. Il mio Maestro, Gigi Proietti ha deciso di guardarci dall'alto. Le famiglie si sono spaccate su vaccino e Green Pass, che sono gli unici strumenti per farci tornare a stare insieme. E io sono diventato padre un'altra volta di un bambino di due mesi che mangia quanto me". A chiudere la stagione sarà invece Virginia Raffaelle in Samusà, racconto autobiografico su come sia crescere dentro a un Luna Park. In mezzo, novità come l'esilarante Che disastro Peter Pan e 7 spose per 7 fratelli, musical per la regia di Luciano Cannito con Diana Del Bufalo e Baz. E ancora, dai produttori di Priscilla, la regina del deserto, grande attesa per Legally Blond, ma anche per Tutti parlano di Jamie. "Fino a poco fa - prosegue Longobardi - non sapevamo neanche come saremmo potuti andare in scena. Per questo alcuni spettacoli non hanno ancora definito il cast". Nel riprendere "lì dove eravamo rimasti", tornano La piccola bottega degli orrori con Giampiero Ingrassia e Fabio Canino; Aladin; La divina commedia - Opera musical; e Aggiungi un posto con Gianluca Guidi e l'eterno ragazzo Enzo Garinei. (ANSA).