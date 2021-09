Sanità: doppia inaugurazione al Nuovo Regina Margherita

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Inaugurata la radiologia e la piattaforma multispecialistica, integrata con la Casa della Salute, del Nuovo Regina Margerita a Roma. Per il taglio del nastro, stamattina, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, insieme al Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese e al personale della struttura.

La struttura ospita un'area ospedaliera diurna, con Day Hospital e Day Surgery, una area territoriale con la Casa della Salute e una di "transitional care".

Con gli interventi edili su una superficie di quasi 1000 metri quadrati e grazie all'acquisizione di apparecchiature di ultima generazione, con un investimento di oltre un milione e mezzo di euro (fondi POR FESR e screening), è stato possibile trasferire la radiologia, situata nel piano seminterrato al piano terra, superando reiterati problemi di infiltrazioni e allagamento.

Nell'area dell'ex hospice è stata invece realizzata una nuova Piattaforma Integrata multispecialistica dedicata alla presa in carico di pazienti cronici con riferimento alle specialità di reumatologia, diabetologia, broncopenumologia e cardiologia, in stretta correlazione fisica e funzionale con la Casa della Salute.

La piattaforma avrà un unico coordinamento e una unica accettazione e sarà gestita da un team infermieristico specialistico di presa in carico, secondo modelli di case e care management.

"Un investimento importante che ci permette di adeguare le apparecchiature e il sistema informatico e ci permette di migliorare le cure e avvicinarci alle esigenze delle persone, soprattutto a quelle con malattie croniche e non autosufficienti", ha commentato l'assessore D'Amato. Mentre il dg Tanese ha affermato: "Andando nella direzione indicata anche dal PNRR, stiamo rafforzando le prestazioni sul territorio, potenziando proprio strutture come questa. Un presidio al quale i cittadini di Trastevere sono particolarmente legati e la cui offerta è stata completamente ripensata con percorsi di assistenza legati ai reali bisogni, in cui opereranno insieme medici di medicina generale, medici specialistici, infermieri e molti altri professionisti della salute" (ANSA).