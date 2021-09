Filarmonica Romana, il 25/10 via alla stagione del bicentenario

(ANSA) - ROMA, 29 SET - L'apertura il 25 ottobre al Teatro Argentina con l'omaggio a Giuseppe Sinopoli per ricordare i 20 anni della morte; il 4 dicembre concerto celebrativo al Teatro Olimpico con Daniele Gatti sul podio con l'Orchestra Mozart. E poi musica da camera con ospiti d'eccezione, grande danza, iniziative speciali, gli appuntamenti nella sala Casella e nei Giardini, programmi per i bambini e i ragazzi, giornate dedicate al confronto tra gli operatori e all'approfondimento. L'Accademia Filarmonica Romana accende i fuochi d'artificio musicali per festeggiare i suoi duecento anni di vita coinvolgendo Roma e guardando al pubblico di tutte le età. Le celebrazioni del bicentenario, che avrebbero dovuto occupare l'intero 2021 ma hanno dovuto fare i conti con i rinvii e le cancellazioni a causa del Covid, riprendono in questo scorcio di fine anno e proseguono nella prima parte del 2022. Il 4 dicembre, oltre al concerto speciale - in quella data nel 1821 fu firmato l'atto di nascita della Filarmonica - si terrà un "colloquio" (che proseguirà il giorno successivo) con alcuni rappresentanti di istituzioni in campo musicale per riflettere ''su come affrontare il rapporto tra la vita musicale e la vita della città - ha detto il presidente Paolo Baratta - e come aprirsi alle nuove generazioni''. Il giorno della fondazione le Poste emetteranno un francobollo celebrativo. La stagione vede anche il passaggio di consegne tra l'attuale direttore artistico Andrea Lucchesini, in carica fino al 31 dicembre, e il successore Enrico Dindo dal 1 gennaio. (ANSA).