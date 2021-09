Rifiuta indossare mascherina e aggredisce autista bus,denunciato

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Invitato più volte a indossare la mascherina, ha aggredito il conducente del bus di linea. E' accaduto ieri mattina a Roma.

I carabinieri della stazione Centocelle hanno denunciato il 50enne romano con le accuse di interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio. L'uomo, a bordo di un autobus della linea 213 in via delle Robinie, ha aggredito il conducente del veicolo, un 35enne romano, che lo aveva più volte invitato a indossare la mascherina di cui era sprovvisto, causando lo stop della corsa del bus per circa 45 minuti. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. (ANSA).