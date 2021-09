Fotografia: a Roma la mostra delle opere del Premio Fabbri

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Dodici opere fotografiche, selezionate da Nino Migliori, che interpretano lo spirito di un prodotto icona della tavola italiana: l'Amarena Fabbri. La holding bolognese del dolce Made in Italy porta per la prima volta a Roma, al Circolo del Ministero degli Affari Esteri, una scelta di opere finaliste alla Sesta edizione del Premio Fabbri per l'Arte dedicata alla fotografia.

"E' una mostra pronta a sorprendere e capace di far sognare - ha affermato Nicola Fabbri, esponente della quarta generazione della famiglia dopo aver rimarcato come il gruppo continui ad arricchirsi anche interagendo "con la sensibilità di artisti che colgono visioni originali, diverse e sicuramente stimolanti del nostro prodotto". La mostra fotografica "13 Anni e un Secolo" segna - una doppia ricorrenza: il riconoscimento per l'eccellenza dei prodotti ricevuto dal Comitato Leonardo nella Giornata Qualità Italia e il profondo legame di Fabbri 1905 con il mondo dell'arte.

La mostra giunge a Roma su iniziativa dell'Acdmae, Associazione Consorti Dipendenti del Ministero Affari Esteri, in collaborazione con Fabbri 1905 e con il Circolo degli Esteri (Lungotevere dell'Acqua Acetosa 42). Resta aperta al pubblico (su prenotazione ed esibizione di Green Pass all'ingresso) fino al 4 ottobre. (ANSA).