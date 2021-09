Covid: Lazio, 217 nuovi positivi e 4 morti, "casi in calo"

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Oggi nel Lazio su 7.895 tamponi molecolari e 7.944 tamponi antigenici per un totale di 15.839 tamponi, si registrano 217 nuovi casi positivi (-55), in calo rispetto a lunedì 20 settembre (-26), 4 i decessi (-2), 393 i ricoverati (+1), 59 le terapie intensive (+1) e 379 i guariti".

Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 129" aggiunge l'assessore.

D'Amato poi sottolinea che nel Lazio sono state somministrate "oltre 8 milioni e 250mila dosi di vaccino anti-Covid. Raggiunto l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18, tra i tassi di copertura più alti a livello europeo. Positivi più bassi da 3 mesi a questa parte".

