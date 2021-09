Lazio: Pedro, ho segnato alla Roma? sono felice'

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Sono molto felice per questa vittoria così importante per noi e per i tifosi: erano quattro partite che non vincevamo e poi per me questo era un derby speciale". Così, intervistato da Dazn, Pedro sulla stracittadina di Roma di cui oggi è stato protagonista anche se non con la maglia che ha indossato fino a pochi mesi fa, e con cui aveva segnato a maggio. Oggi si è ripetuto, ma in biancoceleste.

"Abbiamo fatto una bellissima partita - dice ancora il 'canario' della Lazio - e sono contento anche per l'allenatore che ci ha trasmesso un'idea di gioco offensiva: infatti abbiamo avuto tante occasioni, specie nel primo tempo". Nei giorni scorsi aveva detto che in caso di gol avrebbe esultato. e così è stato. "E' successo - commenta - e sono felice, perché mi trovo molto bene e mi piace giocare nella Lazio. I tifosi, quando sono arrivato, mi hanno ricevuto nel miglior modo possibile e anche i compagni. E poi sono molto contento di giocare per Sarri, che ha idee sul calcio che a me piacciono tanto". Intanto è diventato il terzo calciatore ad aver segnato nel derby romano con entrambe le maglie. "Allora entrerò nella storia - scherza - e sono contento anche di questo. Questo era un momento importante per la mia carriera e per me segnare è stato bellissimo. E poi questa è una partita importante per la città, ha tanto valore: di derby ne ho giocati sia al Chelsea che a Barcellona ma questo è uno dei più belli del mondo". (ANSA).