Sarri 'troppo negativismo, stesse medie scorso anno'

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Che la sconfitta di Milano possa aver lasciato qualche scoria è plausibile dopo aver fatto bene le prime due partite, è normale che qualcosa dentro ai giocatori si possa essere rotta. Ma io in allenamento non vedo la squadra spenta. La squadra è bella viva, c'è qualcosa che ci impedisce esprimerci al 100%", tuttavia "tutto questo negativismo che sento aleggiare attorno a noi mi sembra eccessivo, abbiamo le stesse medie dello scorso anno". Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia del derby.

"Il derby è una partita che mi intriga tantissimo, dare una soddisfazione al popolo laziale sarebbe grandioso", ha proseguito Sarri, che spiegando il momento della sua Lazio ha precisato: "Siamo in un percorso e in questo momento i giocatori stanno pensando più ai movimenti che non giocare. Non è la Playstation, questo è calcio vero con 25 cervelli diversi l'uno dall'altro. Le percentuali di passaggi riusciti sono basse per una squadra che vuole stare in alta classifica. Dobbiamo migliorare in tutto".

"Certe squadre ci mettono più tempo, altre meno, altre non ci riescono mai. Noi proviamo ad essere tra quelle che ci riescono il prima possibile", ha chiarito. Riguardo all'assenza tra le fila della Roma di Lorenzo Pellegrini per squalifica, Sarri è stato chiaro: "Non faccio scelte in relazione a quelle degli avversari. Non sono un tattico ma lavoro per strategia. E la voglio perseguire. Cerchiamo di fare il nostro calcio andando avanti per la nostra strada". (ANSA).