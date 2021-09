Vaccini: nel Lazio già 5mila terze dosi

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Gia' vaccinati oltre 5 mila cittadini con la terza dose che rappresentano il 20% dell'intera quota nazionale. Inoltre sono tate raggiunte 8,2 milioni di somministrazioni, pari a oltre l'82% della popolazione over 12 in doppia dose. In tutte le Asl del territorio regionale.

domenica open day dedicati all'hub La Vela, Nuvola, drive-in Valmontone e Stazione Termini. Basta presentarsi con la tessera sanitaria. (ANSA).