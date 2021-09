Maxi assembramento davanti locale, chiuso bar a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Multato dai carabinieri e chiuso per 5 giorni un bar-ristorante a Roma per un maxi assembramento di circa 100 clienti nei pressi del locale. E' accaduto nella notte a piazza Istria quando i carabinieri della stazione Salaria, nel corso di un per il controllo del territorio e dedicato anche alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente il locale.

Contestualmente i militari hanno disposto la chiusura provvisoria dell'attività per 5 giorni. (ANSA).