Udinese; Gotti 'Roma? Non si può andare via con zero punti'

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Non va bene andare via da qui con zero punti dopo una partita così. Vedo delle qualità di squadra, vedo qualcosa su cui costruire le fortune del club". Lo ha detto Luca Gotti a Dazn nel post partita della gara persa con la Roma per 1-0. Poi sulla lettura dei momenti all'interno di una partita ha aggiunto: "Qualche volta ci riusciamo e a volte meno.

Da questo punto di vista credo che faccia la differenza il tipo di confidenza che il calciatore ha. Questo fa parte di un percorso di maturità e continuo a mantenere l'idea di proporre gli stessi concetti in modo che diventano automatismi e non siano in balia del momento dei giocatori".

Poi una battuta su un giocatore, entrato nella ripresa, che ha impressionato. "Soppy ha doto altissime, sia tecniche che fisiche - dice Gotti -: oggi ne avete visto un assaggio. Dipende da lui: è spavaldo e istintivo, deve maturare in alcuni aspetti senza però perdere questi. A 19 anni è sceso in campo all'Olimpico senza nessun problema". (ANSA).