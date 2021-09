Si ribalta trattore, muore 35enne vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Un uomo è morto schiacciato da un trattore in provincia di Roma. E' accaduto nel comune di Artena.

A quanto riferito dai pompieri, il 35enne era alla guida del mezzo agricolo quando si è ribaltato ed è rimsto schiacciato.

Sul posto vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del mezzo, carabinieri e personale sanitario. (ANSA).