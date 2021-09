Roma: Raggi, chiudiamo altro campo nomadi,da noi concretezza

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Siamo davanti al campo Rom della Barbuta, il sesto campo che chiudiamo. Queste sono le cose concrete che facciamo mentre gli altri chiacchierano". Lo ha detto la sindaca uscente e candidata M5S, Virginia Raggi, in diretta 'Mattino5'.

Prevediamo "pugno duro per chi non vuole collaborare con Roma Capitale - ha proseguito Raggi -. Abbiamo invece avviato percorsi di inclusione per le famiglie che volevano integrarsi.

Per alcuni c'è stato un contributo per l'affitto, o l'inserimento nelle strutte di cohousing"."Non è uno sgombero cruento. Le ruspe verranno domani per buttare giù le baracche", ha concluso Raggi.

(ANSA).