Mourinho, faremo di tutto per far giocare Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano, ma voglio farlo. Se si può farlo giocare (Pellegrini ndr), dobbiamo fare di tutto per farlo. Ho tanti dubbi che qualcuno possa dire che sia stato un secondo giallo meritato. Forse una sola persona... Ma non posso dire che Lorenzo giocherà domenica". Josè Mourinho, intervistato da Dazn al termine di Roma-Udinese, recrimina sull'espulsione per doppia ammonizione di Pellegrini, a suo dire assolutamente immeritata.

Poi parla della partita e della situazione in generale della sua Roma. "In questo momento sono concentrato a fare crescere la squadra - dice 'Mou' -. A livello organizzativo lavoro molto bene con persone bravissime e riesco a dare il mio contributo di esperienza e conoscenza. Ma dobbiamo lavorare tanto, abbiamo bisogno di tempo e di qualcosa in più". "Anche la dirigenza ha bisogno di tempo - dice ancora Mourinho -. A una proprietà pazza non serve tempo, e non si preoccupa del futuro del club. Questa proprietà, invece, si preoccupa anche del domani e del dopodomani. Le cose devono essere fatte in modo sostenibile e la gente deve controllare le emozioni e le aspettative. Ma oggi mi è piaciuto tanto come i tifosi hanno sostenuto la squadra: venendo allo stadio da Trigoria, abbiamo visto che la gente era con noi anche dopo una sconfitta: significa molto".

Una considerazione su Calfiori, oggi tra i migliori ma in precedenza 'ripreso' dal tecnico in conferenza stampa.

"Calafiori ha gicoato bene, meglio di altre volte - spiega Mourinho - perché ha rischiato di più, oggi non ha fatto solo le cose basilari, e ha fatto un'azione fantastica in occasione del gol. Ma deve avere più fiducia in se stesso, nel suo corpo, e non deve chiedere il cambio dopo la prima sensazione negativa.

Deve essere più uomo, ora è un ragazzo di 19 anni con un cuore grande e molto giallorosso". (ANSA).