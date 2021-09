La Roma soffre ma torna a vincere, 1-0 contro Udinese

(ANSA) - ROMA, 23 SET - La Roma torna a vincere dopo il tonfo di Verona e all'Olimpico batte l'Udinese per 1-0, con una rete di Abraham al 36' pt, su assist di Calafiori (buona la sua prova). Nella ripresa i giallorossi calano, complice la stanchezza, ma resistono agli attacchi degli ospiti, che sfiorano il pari in tre occasioni. La Roma ora è quarta in classifica, con 12 punti. (ANSA).