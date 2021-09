A Roma torna la Fiera della creatività

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Dalle macro perline in legno rigorosamente dipinte a mano agli ironici collier in smalto colorato dal tratto contemporaneo. Ma anche vistose spille da balia, "ferma foulard" con pendenti extralarge e voluminose spille magnetiche. Ad Abilmente Roma, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group che ha aperto stamane i battenti in Fiera di Roma, c'è tutto l'occorrente per il 'Do- It-Yourself'.

L'accessorio oversize è l'oggetto di tendenza di quest'anno sia per la bigiotteria che per le decorazioni della casa. E per chi pensa già al Natale, ci sono in mostra addobbi in formato mega e tutto quel che serve per realizzarli secondo il proprio gusto.

Sono oltre 100 gli espositori in Fiera. Oltre ai prodotti e materiali in vendita ci sono corsi che spaziano nelle tecniche più diverse dell'artigianato e associazioni che hanno fatto degli hobby manuali anche un'occasione di integrazione solidarietà. Ad Abilmente Roma la passione per la creatività è anche un'opportunità di lavoro nel mondo dell'artigianato: sono infatti programmati eventi che aiutano a pianificare l'attività in tutte le sue sfaccettature, dalle pratiche normative agli aspetti fiscali, dall'impostazione del sito web alla pagina social.

L'ingresso alla manifestazione è consentito esibendo il Green pass e previo controllo della temperatura corporea e utilizzo della mascherina.