Sport: Tamberi, riaperture palestre bel segno di ripartenza

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Qualsiasi cosa riusciamo a fare noi italiani ora riesce bene. Spero che queste riaperture abbinate ai successi di noi italiani, possano essere il miglior augurio per il futuro. Oggi è un grandissimo segnale di speranza, come me bisogna tenere duro, soffrire e poi prendersi le proprie soddisfazioni". Così il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, parlando alla presentazione della palestra McFit nel centro commerciale Maximo a Roma.

"La vittoria in Diamond League non era mai riuscita finora ad un italiano - ha detto ancora - ed è stato bellissimo. Davvero una stagione coi fiocchi. Il gesso? Non lo butto - ha proseguito Tamberi riferendosi all'infortunio subito nel 2016 prima delle Olimpiadi di Rio - mi ricorda da dove sono partito. È stato veramente un percorso difficilissimo e pieno di difficoltà".

Tamberi ha avuto anche modo di ribattere sui sospetti di doping espressi in Gran Bretagna nei confronti degli azzurri: "Sono cose bruttissime. Ho un pensiero molto preciso di chi fa uso di queste sostanze. Non accuserei mai una persona senza avere le prove", ha concluso. (ANSA).