Calcio: Lazio; Hysaj, seguiamo Sarri e presto ci divertiremo

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Sarri ha una marcia in più, non ci ho pensato tantissimo ad accettare la Lazio. Stiamo migliorando ogni partita. Stiamo limando le cose che stiamo facendo male, ma con il mister e gli allenamenti sarà veloce il percorso". E poi ancora: "Sarri sta trasmettendo questa voglia di cambiare modulo e gioco, di andare sui suoi indirizzi. Prima o poi ci divertiremo". Lo dice Elseid Hysaj, alla conferenza stampa di presentazione con la sua nuova maglia della Lazio e in vista della partita di domani sera contro il Torino. "I granata son forti, l'allenatore (Juric, ndr) sa giocare a calcio, bisogna andare convinti che siamo forti e credere in noi stessi", ha aggiunto l'albanese. (ANSA).