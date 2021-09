Vaccini:Baobab,al via dosi a transitanti e richiedenti asilo

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Iniziate oggi - presso il presidio temporaneo di Baobab Experience - le vaccinazioni anti Covid-19 per i senza fissa dimora, i richiedenti asilo costretti alla strada e i migranti in transito che attraversano la nostra città.

"Grazie a un accordo tra le attiviste e gli attivisti di Baobab e gli operatori sanitari della Asl Roma1 (Distretto 2) sono i servizi essenziali a raggiungere le fragilità -spiegano i volontari- Considerata la più difficile rintracciabilità a livello sanitario delle persone non stanziali o in movimento, il vaccino somministrato è quello monodose". Per i transitanti sarà lo stesso Baobab a recapitare il green pass, assieme al certificato di avvenuta vaccinazione, tradotto nelle principali lingue europee.

Per maggiori informazioni o segnalazione di persone in stato di necessità per favore contattateci tramite baobabexperience@gmail.com (ANSA).