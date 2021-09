Simona Molinari torna con il singolo "Davanti al mare"

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Dopo una lunga pausa, Simona Molinari è tornata con il brano "Davanti al mare" (BMG) già sulle piattaforme digitali, scritto da Lorenzo Vizzini e Pierfrancesco Cordio, prodotto da Fabio Ilacqua. Un brano intimo, che anticipa il nuovo album in uscita nei prossimi mesi. In questi anni di pausa discografica, Simona Molinari ha sperimentato un'evoluzione personale che si è tradotta nel desiderio di esplorare mondi artistici nuovi e più efficaci, oggi, per esprimere se stessa. A novembre Simona Molinari sarà impegnata in due speciali eventi live: l'8 novembre al Teatro Brancaccio di Roma e il 9 novembre al Teatro Nazionale di Milano. (ANSA).