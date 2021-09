Comunali:Michetti domani sarà al confronto tra candidati+Rpt

(ANSA) - ROMA, 21 SET - (Ripetizione con testo corretto) Confermata la presenza di Enrico Michetti al confronto tra candidati organizzato per domani dal quotidiano Il Messaggero.

Quello di domani dunque sarebbe il primo confronto tra i quattro candidati a Roma dopo quello di luglio al Festival dell'Architettura abbandonato in corso d'opera dal candidato di centrodestra. Dopo di quello Michetti non ha più preso parte ai confronti con i suoi competitor Calenda, Raggi e Gualtieri.

