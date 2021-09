Scontro tra moto dopo raduno, morti tre motociclisti

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Scontro frontale tra motociclette con un pesantissimo bilancio: tre persone sono morte questa mattina sulla Frosinone-Mare, all'altezza della località Frasso, a Terracina.

Nell'impatto cinque persone sono rimaste ferite, alcune in maniera grave. Secondo una prima ricostruzione l'incidente ha coinvolto un gruppo di centauri, quindici di una associazione di Priverno.

Uno di loro ha sorpassato e si è trovato davanti un'altra moto con due persone a bordo, un uomo e una donna, che sopraggiungeva nell'altra corsia. L'impatto è stato violentissimo e ha coinvolto anche gli altri motociclisti. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 è intervenuta la polizia per la gestione del traffico e per effettuare i rilievi.

La terza vittima non è stata trovata subito dai soccorritori, era stata sbalzata lontano dal mezzo e trovata solo in un secondo tempo.