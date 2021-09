Elezioni Comunali, i candidati per Roma

Virginia Raggi Nasce a Roma il 18 luglio 1978. È la prima Sindaca donna della Capitale, eletta il 19 giugno 2016.È un avvocato. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Roma Tre. Nel 2011 inizia l’impegno come attivista nel MoVimento 5 Stelle, di cui fonda il gruppo nel XIV Municipio. Nel 2013 è eletta per il Movimento all’Assemblea Capitolina. Candidata attuale del Movimento 5 Stelle.

Roberto Gualtieri, 55 anni, è professore associato di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha militato nel PCI e nei Democratici di Sinistra ed è stato uno dei fondatori del Partito Democratico. Dal 2009 al 2019 è stato Parlamentare europeo, presiedendo dal 2014 la Commissione per i problemi economici e monetari. Da settembre 2019 a febbraio 2021 ha ricoperto l’incarico di Ministro dell’Economia e delle Finanze. È stato eletto deputato nel marzo 2020. A maggio 2021 si è candidato alla carica di Sindaco di Roma, il 20 giugno ha vinto le primarie del centrosinistra con oltre il 60% dei voti.

Enrico Michetti, 55 anni, avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e direttore della Rivista Scientifica trimestrale “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, docente di Diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, giornalista pubblicista. È autore di pubblicazioni e saggi di carattere scientifico.

Carlo Calenda, 48 anni, romano. Sposato, 4 figli, attualmente europarlamentare. Nel corso della sua carriera ha lavorato in Ferrari come responsabile delle ‘Relazioni con le istituzioni finanziarie e con i clienti’.Nel 2003 è approdato a Sky Italia come ‘Responsabile marketing di prodotto e programmazione’. Dal 2004 al 2008 ha ricoperto in Confindustria il ruolo di ‘Direttore dell’Area Strategica Affari Internazionali’. Dal 2009 al 20112 ha ricoperto il ruolo di Direttore generale dell’Interporto campano. Nel 2013 è stato nominato viceministro con delega al Made in Italy. Nel 2016 è stato indicato come Rappresentante permanente presso la Ue. Dal 2016 al 2018 è stato ministro dello Sviluppo economico.

Andrea Bernaudo: Classe 1970, laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. “Liberale liberista e libertario da 30 anni”, si legge nel sito dei liberisti italiani. Già consigliere regionale del Lazio.Fondatore di SOS partita IVA. Eletto dal comitato dei fondatori il 15 febbraio 2020 Presidente di Liberisti Italiani.

Monica Lozzi: 49 anni laureata in sociologia, sposata e madre di una figlia.Da 20 anni assistente giudiziario presso il Tribunale Penale di Roma. Eletta nelle liste del M5S alle Amministrative di Roma del 2013 come Consigliere del VII Municipio, dal 2016 la presidente del settimo Municipio di Roma. Nel luglio 2020 lascia il M5S e fonda la lista civica REvoluzione Civica una nuova organizzazione politica. Oggi candidata sindaca con REvoluzione Civica alle Amministrative di Roma 2021.

Fabrizio Marrazzo: ingegnere, ha lavorato per molti anni per una multinazionale, occupandosi di consulenze strategiche per imprese, enti e istituzioni. Nel 1996 inizia il suo l’impegno per l'uguaglianza e le libertà delle persone lesbiche, gay bisessuali e trans. Dopo la laurea si trasferisco a Roma e diventa presidente di Arcigay nella Capitale, dal 2003 al 2011. Nel 2020, assieme a militanti e volontari, presenta la fondazione del Partito Gay per i Diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale, di cui è portavoce.

Elisabetta Canitano: ginecologa, presidente dell'Associazione Vita di Donna Onlus. Da giovane attiva nelle lotte studentesche dei primi anni 70 e poi nel femminismo. A 22 anni si iscrive al al Partito comunista italiano e inizia lavorare nella sanità pubblica a 26 anni, e poi prosegue il suo impegno nei Consultori familiari, nell’applicazione della Legge 194, nella prevenzione dei tumori della cervice, in Pronto soccorso ostetrico-ginecologico. Con l’Associazione Vita di donna fornisce, tra le altre cose, informazioni sanitarie e consulenze gratuite, prive di qualunque conflitto di interessi. Adesso si candida a sindaca di Roma, con ‘Potere al popolo'

Paolo Berdini: Laureato in ingegneria nel 1976 all'Università La Sapienza, Urbanista. Attivo anche del punto di vista politico, è stato militante del PCI e del PRC. Membro di Italia Nostra e del consiglio nazionale del WWF dal 2009 al 2012[1]. È stato consulente dell'assessore all'Urbanistica della Regione Lazio (1995-2000). Nel 2016 viene nominato da Virginia Raggi assessore all'urbanistica della città di Roma, carica da cui si è dimesso nel febbraio 2017 a causa dei contrasti sul progetto dello stadio della AS Roma a Tor di Valle. Nel 2021 si candida lui stesso a sindaco della Capitale con la lista Roma ti riguarda.

Micaela Quintavalle: è la candidata sindaco del Partito Comunista di Marco Rizzo. Operaia, ex autista licenziata da ATAC peraver denunciato le criticità dell’azienda capitolina e dei trasporti, ex sindacalista di base, medico chirurgo tra pochi mesi.Margherita Corrado: Nata l'11 maggio 1969 a Crotone, Archeologa di professione, eletta al Senato nel 2018 con Movimento 5 Stelle, è tra i parlamentari alllontanati dal M5s, per non aver votato la fiducia al premier Mario Draghi.Oggi appartenente al Misto nel gruppo ‘l’Alternativa c'è -Lista del Popolo per la Costituzione’. Si candida a sciando della Capitale con la lista Attiva Roma’

Fabiola Cenciotti: Pilota di aerei, con 6.500 ore di volo con Alitalia, inizia la militanza politica tra il 1988 e il 1989, nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana.Nel 1997 Fabiola Cenciotti cominciava la sua carriera di pilota. Si candida come sindaco di Roma con il Popolo della Famiglia, partito di cui è presidente Mario Adinolfi.Gilberto Trombetta: nato il 5 aprile 1977 a Roma, dove ha sempre vissuto e lavorato.Dopo il diploma scientifico, ha studiato antropologia all’università La Sapienza di Roma, prima di iniziare a lavorare come giornalista. Candidato a sindaco di Roma con Riconquistare l’Italia, partito “neosocialista e antieuropeista” in cui Trombetta milita dalla sua fondazione, 5 anni fa.

Rosario Trefiletti: Classe 1943. Già presidente di Federconsumatori, ex responsabile e tra i fondatori del Sindacaro dei lavoratori delle comunicazioni della Cgil ed ex componente della Cnel ed è stato delegato Agroalimentare presso la presidenza del Consiglio, a palazzo Chigi. Candidato a sindaco di Roma con l’Italia dei Valori.

Giuseppe Cirillo: Sassuologo napoletano, conosciuto come Dr. Seduction, candidato con il Partito delle Buone Maniere

Luca Teodori: candidato del Movimento 3V, antivaccinista.

Cristina Cirillo: candidata del Pci

Francesco Grisolia: candidato con sinistra rivoluzionariaGianluca Gismondi:Movimento idea sociale.

Paolo Oronzo Mogli: Movimento LibertasRodolfo Concordia: Democrazia Repubblica

Sergio Iacomeni: Lista Nerone.