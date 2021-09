Eurocoppe: pari del Napoli, la Roma dilaga

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il Napoli ha pareggiato 2-2 a Leicester nel suo esordio in Europa League, mentre in Conference League la Roma ha battuto 5-1 il Cska Sofia all'Olimpico.

Le Foxes hanno segnato nel primo tempo con Perez e nella ripresa con Barnes, prima della doppietta di Osimhen che ha riequilibrato il risultato.

All'Olimpico, i giallorossi sono andati in svantaggio ma poi si sono rifatti ampiamente con una doppietta di Pellegrini e le reti di El Shaarawy, Abraham e Mancini (ANSA).