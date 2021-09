Dopo Bertolaso Calenda vuole nel suo team anche Marino

Carlo Calenda ha sempre annunciato di volere i migliori ad affiancarlo in Campidoglio, persone con una certa esperienza nei vari settori, e negli ultimi giorni ha iniziato a fare i primi nomi del suo personalissimo dream team. Il candidato a sindaco di Roma, infatti, oltre ad aver descritto le sue figure 'tipo', ha anche lanciato due proposte: Guido Bertolaso e Ignazio Marino. "Bertolaso, che non è interessato a cariche politiche, sarebbe un ottimo commissario alla gestione dei rifiuti o all'organizzazione del Giubileo. Per me esiste una sola bussola per gli incarichi: persone esperte e indipendenti", ha spiegato in un post il leader di Azione che in un altro tweet ha aggiunto il secondo nome a cui farebbe riferimento, ovvero Ignazio Marino. "Ha fatto un buon lavoro di studio sulla questione della riorganizzazione dei poli museali. E su questo specifico argomento intendo coinvolgerlo, se vorrà. Roma ha bisogno di raccogliere tutte le esperienze di valore", ha detto a proposito dell'ex sindaco voluto e dimissionato dal Pd.