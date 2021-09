Campidoglio, presentata sintesi report Piano Nomadi 2017

(ANSA) - ROMA, 15 SET - -Una diminuzione delle presenze nei campi autorizzati del 41,1%, 6.997 colloqui individuali per la presentazione della proposta del Piano Rom, 3.665 interventi socio sanitari, 1507 per regolarizzazione documentali, 165 interventi di inclusione occupazionale, 56 patti per l'inclusione abitativa, 23 patti per il cohousing, 65 le famiglie che hanno trovato casa in autonomia, 83,2 la percentuale che indica la diminuzione della presenza di roghi tossici nei pressi dei campi rom. Questi alcuni dei numeri presenti all'interno della sintesi del report contenente i dati e gli interventi attuati nell'ambito del 'Piano Rom' dal 2017 a oggi, presentata oggi in Campidoglio dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti anche Marco Cardilli, Vice Capo Gabinetto Roma Capitale, Monica Rossi, Delegata della Sindaca all'Inclusione, Mauro Di Giacomo, Economista, statistico e ricercatore sociale, Roberto De Angelis, Antropologo, Salvatore Ippolito, Esperto Sviluppo e Cooperazione, Vice Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Stefano Napoli. (ANSA).