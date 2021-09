Johnny Depp a Roma ospite di Alice nella città

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Johnny Depp sarà ospite della XIX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 14 al 24 ottobre all'Auditorium Parco della Musica e, da quest'anno per tutta la durata della manifestazione, anche all'Auditorium della Conciliazione, che già nel 2019 aveva ospitato la première europea di Maleficent - Signora del Male alla presenza di Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer.

Johnny Depp arriverà nella Capitale per presentare "Puffins", la web-serie animata prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e spin-off del film d'animazione "Arctic - Un'avventura glaciale". Unica nel suo genere, la serie è formata da 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di cinque minuti ciascuno, alla quale l'attore ha partecipato prestando la propria voce e i propri tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista: Johnny Puff. "Si tratta della prima partecipazione dell'attore - dice il produttore Andrea Iervolino, presidente di Ilbe - a un prodotto short-content, un progetto nuovo e avanguardista. Siamo orgogliosi che una figura del calibro di Johnny Depp abbia creduto nel nostro progetto e ne faccia parte attivamente, condividendo con la produzione idee e spunti creativi che daranno sicuramente un valore aggiunto ai Puffins".

"Ci sono attori - aggiungono i direttori di Alice nella Città, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli - che risultano inscindibilmente legati ad alcuni dei personaggi che hanno interpretato nella loro carriera e viceversa: Edward mani di forbice, Jack Sparrow, Willy Wonka, hanno vissuto avventure così epiche grazie anche al carisma di Johnny Depp. Attori come lui hanno dato anima e corpo a personaggi entrati nell'immaginario del pubblico di diverse generazioni e per questo, nonostante il tempo che passa, rimangono tra i più amati e iconici di tutti i tempi". (ANSA).