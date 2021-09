Domani nel Lazio tornano in classe 720mila alunni

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Domani tornano in classe nel Lazio circa 720mila studenti. Sarà il primo anno che sia auspica interamente in presenza dopo i due parzialmente in dad causa Covid. Proprio per verificare l'andamento del contagio inizierà dal giorno dopo il monitoraggio nei cosìdetti istituti sentinella dove verranno effettuati i test salivari. Nel Lazio si arriverà a 30mila test e il monitoraggio interesserà una cinquantina d scuole e i rilievi verranno effettuati due volte al mese. Chiaramente saranno coinvolti istituti in tutta la Regione. In una seconda fase saranno coinvolte anche le famiglie alle quali saranno dati dei tutorial per svolgere il tampone a casa e anche dei Kit, forniti direttamente dalle Asl.

Potenziate le corse dei bus e varati anche dei turni e entrate/uscite scaglionate per evitare eventuali assembramenti.

A Roma si è previsto di spalmare le entrate tra le 8 (il 60%) e le 9.30 ed inoltre sono state previste da Atac 1500 corse in più che dovrebbero anche compensare la riduzione del 20% della capienza sui bus. Potenziate anche le corse del Cotral. (ANSA).