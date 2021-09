Covid: nel Lazio 323 casi, 5 decessi

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Nel Lazio su 12.863 tamponi molecolari e 6.983 tamponi antigenici per un totale di 19.846 tamponi, si registrano 323 nuovi casi positivi (-39), -94 casi rispetto a domenica 5 settembre. sono 5 i decessi (+2), 442 i ricoverati (-3), 62 le terapie intensive (+3) e 314 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 146" Prosegue la campagna vaccinale: superato l'80% di immunizzazione della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85%.

Per l'avvio dell'anno scolastico pronte le 'scuole sentinella' con 30 mila test per gli studenti. (ANSA).