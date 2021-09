Vaccini: prosegue campagna Lazio, obiettivo 85%

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio: superato l'80% di immunizzazione della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85%. Oggi dalle 14 alle 18 e domani 12 settembre, dalle 10 alle 18 a Trevignano romano, insieme alla Asl Roma 4 e al Coni Lazio ha luogo l'iniziativa "vaccinati e scendiamo in campo". Continuano anche gli open day Back to school per la fascia 12-18 anni. (ANSA).