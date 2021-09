Covid: nel Lazio 346 nuovi casi, a Roma 130

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Oggi nel Lazio su 10.192 tamponi molecolari e 12.219 tamponi antigenici per un totale di 22.411 tamponi, si registrano 346 nuovi casi positivi (+36), -84 casi rispetto a venerdì 3 settembre. Sono 2 i decessi (-5), 457 i ricoverati (-6), 57 le terapie intensive (-1) e 417 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 130. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera.

Calano i decessi i ricoveri e le terapie intensive. In attesa della circolare del Ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).