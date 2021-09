'Basta col pataccone', Calenda'riprende'candidato col Rolex

(ANSA) - ROMA, 10 SET - 'Ho difeso Roman a spada tratta, però anche basta con sto' orrendo pataccone sempre in primo piano.

Sei candidato al Municipio. Gambe in spalla e vai a prendere i voti. Evita di far parlare solo di questo. E che palle!! Pedalare'. Così il candidato sindaco di Azione a Roma Carlo Calenda su twitter, replicando ad un utente, 'bacchetta' il candidato al Municipio I, Roman Pastore, la scorsa settimana al centro di una polemica per alcune foto dove sfoggiava un prezioso e costoso Audermas Piguet.

L'utente, al quale Calenda ha replicato, commentava con un 'Ve la siete cercata', una foto di Pastore, orologio al polso in bella vista, che annunciava di avere firmato il referendum per l'eutanasia legale (ANSA).