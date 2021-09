Scherma: torna a Roma la maratona 'A fil di Spada'

(ANSA) - ROMA, 09 SET - La scherma torna in piazza della Rotonda, con una pedana di 12 metri montata proprio davanti al Pantheon, domenica prossima 12 settembre alle 16,30, per l'undicesima edizione di 'A Fil di Spada'.

Sarà una maratona di assalti, tra allievi, maestri e campioni dell'Accademia Musumeci Greco, a cominciare da Edoardo Giordan reduce dalla Paralimpiadi di Tokyo. Il tutto, presentato da Novella Calligarsi e Renzo Musumeci Greco, in memoria di Enzo Musumeci Greco, inventore della scherma scenica e protagonista del grande cinema italiano dagli Anni Quaranta agli anni Settanta. (ANSA).