Calcio: Trastevere vince Triangolare centenario Flaminia

(ANSA) - CIVITA CASTELLANA, 09 SET - Una rete di Monni contro il Montespaccato decide il Triangolare del Centenario, disputato oggi a Civita Castellana, e a acui hanno preso parte anche Flaminia e Montespaccato, per festeggiare i cento anni di calcio nel comune 'civitonico', e vero e proprio antipasto di Serie D.

Nel primo dei tre incontri sono le due compagini romane ad affrontarsi e a risolvere l'incontro con l'1-0 decisivo è Monni: il bomber batte al volo Tassi su assist da sinistra di Sannipoli e regala tre punti agli amaranto del tecnico Mazza.

Pari a reti bianche nella seconda sfida, tra i padroni di casa e il Montespaccato e gara decisa ai calci di rigore, con i romani di Mucciarelli che la spuntano per 5-4 conquistando due punti.

Grande equilibrio anche nel terzo e decisivo incontro, con la Flaminia obbligata a vincere per alzare il trofeo. I rossoblù, però, non creano grandi pericoli dalle parti di Cataldo, il Trastevere punge senza riuscire a fare gol ma lo zero a zero finale è sufficiente a Massimo e compagni per alzare la coppa.

Per il club del Rione è un'ulteriore iniezione di fiducia a dieci giorni esatti dalla prima giornata di campionato, in cui giocherà nel girone F esordendo contro una squadra che potrebbe essere la Sambenedettese, se avrà il via libera dai tribunali.

