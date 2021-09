Vaccini: a Frosinone vaccinato l'80% dei cittadini

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Oggi nel Lazio 8 milioni di somministrazioni totali, superato il 79% della popolazione over 12 vaccinato in doppia dose ed entro 48 ore si arriverà all'80%.

Sopralluogo per verifica la campagna vaccinale a Frosinone: eseguite oltre 550mila somministrazioni, vaccinato l'80% dei cittadini ciociari. (ANSA).