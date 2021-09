Stanca dei litigi con fidanzato evade dai domiciliari, arrestata

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Ieri sera, dopo aver litigato con il fidanzato ha lasciato la sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari e si è presentata spontaneamente nella caserma dei Carabinieri della Stazione Roma Flaminia. Ed è così che è finita in manette, con l'accusa di evasione, una 31enne ucraina.

La donna ha riferito ai Carabinieri di aver lasciato il suo appartamento perché esasperata dai continui litigi con il fidanzato convivente tanto da decidere violare la misura cautelare a cui era sottoposta per furto. I militari dell'Arma non hanno potuto fare altro che arrestarla nuovamente e trattenerla in caserma, in attesa del rito direttissimo. (ANSA).