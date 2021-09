Pugilato: Magnesi, esordio negli Usa sarà l'11 novembre

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Continuo ad allenarmi duramente ogni giorno. Ma già prima di firmare il contratto a livello fisico e soprattutto mentale ero pronto per questa nuova sfida, un palcoscenico da sogno, quello americano, e che rappresenta uno step fondamentale per la mia carriera. Farò vedere anche al pubblico statunitense di che pasta è fatto il Lupo solitario.

Voglio conservare l'imbattibilità e conquistare altre cinture iridate. Sento di potercela fare".

Parole del pugile Michael 'Lonewolf' Magnesi, una delle punte di diamante della boxe professionistica italiana e pronto a varcare l'Atlantico: il 26enne laziale (è di Cave e ora vive a Civitavecchia) detentore del titolo mondiale Ibo dei Superpiuma sembra infatti aver trovato l'America e a breve sarà protagonista sui ring a stelle e strisce. Un traguardo reso possibile da vittorie in serie - 19 su 19 incontri disputati da professionista -, che hanno aperto all'atleta italiano le porte della Mecca della boxe mondiale attraverso un accordo tra il manager romano Davide Buccioni, patron della Bbt Production, e il noto promoter internazionale Louis John DiBella jr.

E' una vera e propria scalata, per Magnesi. Comincerà con almeno due match, quello d'esordio in programma ad ottobre ma appena spostato per questioni organizzative all'11 novembre nella location del Paramount di New York, con l'avversario che verrà ufficializzato a breve. Poi ci sarà un altro combattimento preliminare finalizzato per un'altra sfida mondiale. "Se andranno bene, saremo chiamati a una nuova grande sfida con in palio un titolo mondiale, sempre negli Stati Uniti. Le sigle sono cinque, e Michael passo dopo passo punta a riunificare tutte le cinture. Ha fame, non riesce ad accontentarsi", spiega Alessandra Branco, moglie e curatrice dell'immagine di Magnesi con la A&B Events. (ANSA).