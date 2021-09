Digitalizzazione, due bandi per le imprese del Lazio

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Sostenere e incentivare gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese del Lazio per l'adozione di tecnologie digitali e fornire loro un'analisi personalizzata da parte di soggetti specializzati e indipendenti dei loro fabbisogni digitali. È l'obiettivo dei due bandi, da 7,5 e 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Lazio con 10 milioni di euro e dalla Camera di Commercio di Roma con 2,5 milioni, presentati stamattina a Roma.

"È una giornata importante - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma e di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, durante la conferenza stampa -. Bisogna ripartire in modo diverso rispetto alla fase pre-Covid. Bisogna rimettere in piedi un sistema economico più efficace ed efficiente. I primi segnali sono buoni. Adesso dobbiamo recuperare una serie di gap che abbiamo come il ritardo digitale, anche se nel periodo del Covid abbiamo fatto un grande passo in avanti.

Bisogna fare rete e il bando di oggi va in questa direzione".

Per il vice presidente della Regione Daniele Leodori, "il Covid ci lascia qualche insegnamento, oltre a tanta sofferenza.

Uno di questi è la necessità di sinergia istituzionale e interistituzionale. Non ci può essere crescita senza una crescita digitale del Paese - ha detto -. La programmazione 2021-2027 andrà di pari passo con il Pnrr che è un'occasione unica, da non sprecare". Soddisfatto l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli: "La digitalizzazione è fondamentale per rendere le imprese più forti e competitive".

Mentre l'assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, ha sottolineato che "potenziamento delle competenze digitali dei lavoratori, nuove tecnologie e più strumenti per la cyber security, come il supporto di tecnici e società di consulenza specializzati" sono le principali misure per le imprese previste nella nuova Agenda Digitale 2021-2027 della Regione Lazio. (ANSA).