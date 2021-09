Afghanistan: preghiera e digiuno nelle parrocchie romane il 15/9

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Raccogliendo l'invito di Papa Francesco, la Diocesi di Roma promuove una giornata di preghiera e digiuno per i fratelli dell'Afghanistan". Lo comunica il Vicariato riferendo che il 15 settembre tutte le comunità parrocchiali sono invitate a riunirsi alle 21 per un momento di preghiera. In quell'occasione sarà possibile aderire alla colletta promossa dalla Caritas diocesana per contribuire alle spese per l'accoglienza dei rifugiati afghani che verrà attivata nelle parrocchie romane. (ANSA).