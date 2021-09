In mille in locale al Colosseo, disposta chiusura per 5 giorni

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Ancora una discoteca chiusa da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, questa volta a due passi dal Colosseo. Dopo la chiusura scattata per un locale di Ostia a seguito dei controlli eseguiti venerdì sera, anche nella serata di ieri i caschi bianchi sono intervenuti, fingendosi clienti , in un locale in zona Colosseo. All'interno oltre mille persone intente a ballare in spregio della normativa anti Covid. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni e sono in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa. (ANSA).