Roma: 22 i candidati a Sindaco, 39 le liste collegate

Sono in tutto 22 i candidati a sindaco di Roma: è quanto emerge al termine della presentazione delle liste. Ammonterebbero invece 39 in tutto le liste collegate alle candidature, di cui 20 a sostegno dei quattro principali contendenti: la sindaca uscente Virginia Raggi del M5s (6 liste di supporto, oltre a quella M5s anche 4 liste civiche tra cui una che porta il suo nome e legato alla 'società civile', un'altra composta da ambientalisti e un'altra ancora con esponenti del mondo dello sport; spazio poi ad un'ultima lista tutta composta al femminile), Carlo Calenda in veste di 'civico' (con una lista nella quale ci sono anche Azione, Italia Viva, Più Europa e Repubblicani), Roberto Gualtieri per il centrosinistra (6, la principale è quella del Partito democratico ma lo sostengono anche Sinistra civica ecologista, Roma Futura, Psi, i Verdi e Demos); Enrico Michetti per il centrodestra (6, una civica che porta il suo nome insieme a quelle dei partiti della coalizione (Fratelli d'Italia, Lega per Salvini, Forza Italia, Rinascimento - Cambiamo con Toti), poi Cantiere Italia, Democrazia del popolo e Rivoluzione animalista.

Sempre secondo quanto si apprende ammonterebbero a circa 2mila i nomi nelle liste per l'Assemblea Capitolina.