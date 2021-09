Cade da tetto capannone a Monterotondo,morto titolare tipografia

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Un uomo di 58 anni, titolare di una tipografia, è morto ieri cadendo dal tetto del capannone industriale a Monterotondo. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito il figlio di 27 anni, trasportato in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 18:30. Il tetto della struttura ha ceduto mentre i due erano intenti forse ad effettuare dei controlli ai lavori di riparazione che erano in corso da alcuni giorni. Il volo di cinque metri di altezza è stato fatale per il titolare mentre il figlio ha riportato varie fratture. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Monterotondo che indagano unitamente a personale dell'Asl Roma 5. La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale della "Sapienza" dove verrà effettuata l'autospia. (ANSA).