A bordo del Roma-Ostia senza mascherina, denunciato

(ANSA) - ROMA, 04 SET - E' salito a bordo del trenino che collega Roma con Ostia Lido senza mascherina. Al rifiuto di metterla, il capotreno è stato costretto a fermare il mezzo all'altezza di Acilia e allertare i carabinieri. L'uomo, un 61enne, è stato quindi denunciato per interruzione di pubblico servizio. I militari lo hanno sanzionato per 400 euro per avere infranto la norma sulle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19. (ANSA).