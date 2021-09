Droga: sequestrati a Roma 30 kg di hashish

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Blitz antidroga a Roma. La polizia ha sequestrato 30 kg di hashish per un valore al dettaglio di circa 350 mila euro e proceduto all'arresto di un 27enne di origini filippine. L'operazione è stata portata avanti dagli agenti del l XIV distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo.

Da tempo i poliziotti erano sulle tracce del giovane: l'attività di indagine ha permesso di scoprire il deposito dove custodiva e si riforniva di sostanza stupefacente e le modalità con le quali avveniva l'approvvigionamento. La droga era nascosta sotto i sedili dell'auto e il 27enne è stato fermato proprio mentre stava caricando sulla vettura alcuni pacchi prelevati precedentemente da una valigia. Al momento dell'intervento il giovane aveva messo in auto 6 etti e 12 kg di hashish. Altri 18 kg della stessa sostanza sono stati trovati all'interno della valigia. La sostanza stupefacente, così come l'autovettura appositamente modificata per il trasporto di stupefacenti ed il telefono del ragazzo sono stai sottoposti a sequestro. (ANSA).