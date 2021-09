Ippica: riparte la stagione delle Capannelle a Roma

(ANSA) - ROMA, 02 SET - L'attesa è finita. Dopo i due mesi dedicati alla pausa estiva, domani ripartirà la stagione delle corse nell'ippodromo delle Capannelle di Roma. "Siamo elettrizzati per l'inizio di questa nuova stagione - ha spiegato Elio Pautasso, presidente di Federippodromi e dg Hippogroup Roma Capannelle - le nuove disposizioni in tema di pandemia ci impongono di contingentare gli ingressi e consentirli solo ai possessori di green pass e di biglietto, ma siamo certi che la nostra struttura vivrà di un entusiasmo sempre crescente grazie al cuore pulsante dei tantissimi appassionati di ippica che torneranno ad animare le nostre gradinat ein questa seconda parte dell'anno".

Per il galoppo si partirà domani con solita sequenza - ove possibile - ogni martedì, venerdì e domenica. Da appuntare sul calendario la data del 26 settembre, con il premio Repubbliche Marinare, Archidamia, Scheibler, Handicap di Autunno; in attesa del "Roma Champion Day" in programma domenica 7 novembre dove i riflettori saranno puntati su Premio Roma, Lydia Tesio, Ribot Luciani, Guido Berardelli, Carlo e Franco Aloisi e Divino Amore Livermore. Gli ultimi quattro mesi del 2021 saranno caratterizzati anche da venti convegni di trotto Primo happening di assoluta rilevanza le quattro batterie del 94° Derby Italiano del Trotto e le quattro batterie delle Oaks del Trotto in programma sabato 18 settembre; quindi mercoledì 6 ottobre i due Criterium per i giovanissimi della leva 2019 e soprattutto le finali del Derby e delle Oaks che saranno il clou dell'imperdibile appuntamento di domenica 10 ottobre. (ANSA).