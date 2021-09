Blitz antidroga vicino Roma,2 arresti e sequestro centinaia dosi

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Due arresti, centinaia di dosi di droga sequestrate insieme ad una pistola a salve. E' il bilancio di un'attività di controllo effettuata dai carabinieri in una nota piazza di spaccio di Anzio, vicino Roma. Impegnati nelle operazioni i militari della compagnia di Anzio con il supporto dei colleghi del Gruppo di Frascati, del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Santa Maria di Galeria e del Raggruppamento carabinieri Elicotteri di Pratica di Mare. I militari hanno eseguito 8 perquisizioni domiciliari e locali alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi ed esplosivi.

Tra questi un 54enne, originario della provincia di Frosinone e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Anzio perché trovato in possesso di 583 grammi di marijuana suddivisi in tre confezioni, una replica di un'arma da fuoco priva di tappo rosso, un proiettile calibro 38 special, 5 munizioni a salve, numerosi coltelli e un machete, oltre a materiale per il confezionamento e il peso della droga. E' stata arrestata anche una 47enne di Pomezia, con precedenti, trovata in possesso di 50 grammi di hashish suddivisi in 4 pezzi e materiale per il confezionamento. (ANSA).