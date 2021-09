A Tivoli il Villae Film Festival, tra arte e cinema

(ANSA) - TIVOLI, 02 SET - Dai documentari "La rivoluzione siamo noi" di Ilaria Freccia e "Marina Abramovic: the artist is present" di Matthew Akers a "Umano non umano" di Mario Schifano, da "Deserto Rosso" di Michelangelo Antonioni ai classici Disney "Biancaneve e i sette nani" e "Fantasia": sarà un'occasione per scoprire il felice legame che da sempre unisce l'arte e il cinema il "Villae Film Festival" in programma a Tivoli, la cui seconda parte - dopo la tappa di luglio a Villa Adriana - si svolgerà a Villa d'Este dal 6 al 12 settembre.

Giunto alla sua terza edizione e a ingresso libero (con prenotazione), il Festival presenta una selezione di film realizzati da registi che si sono avvalsi di una formazione anche artistica. Novità dell'edizione 2021, realizzata con il patrocinio e il sostegno del MiC e della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell'arte e direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, con la consulenza artistica di Stefania Bianchi e Filippo Soldi e l'organizzazione dell'Associazione Culturale Seven, è l'approfondimento sui mestieri del cinema, con una serie di incontri in cui alcuni professionisti del settore dialogheranno con il pubblico. Tra gli ospiti, il direttore della fotografia Paolo Ferrari e il restauratore Pasquale Cuzzupoli. (ANSA).